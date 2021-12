மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் அம்பேத்கர் உருவப்படங்களை வைக்க முயன்றதால் பரபரப்பு-போலீசாருடன் வாக்குவாதம் + "||" + Controversy erupts with police over attempt to place Ambedkar portraits at Salem Collector's office

சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் அம்பேத்கர் உருவப்படங்களை வைக்க முயன்றதால் பரபரப்பு-போலீசாருடன் வாக்குவாதம்