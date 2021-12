மாவட்ட செய்திகள்

இளம்பெண் தற்கொலை வழக்கில் திடீர் திருப்பம் திருமணமான 22-வது நாளில் கணவரை தீர்த்துக்கட்ட திட்டமிட்டது அம்பலம் கூலிப்படையினர் 5 பேர் கைது + "||" + Sudden twist in teen suicide case On the 22nd day of the marriage the husband planned to settle the exposure 5 mercenaries arrested

இளம்பெண் தற்கொலை வழக்கில் திடீர் திருப்பம் திருமணமான 22-வது நாளில் கணவரை தீர்த்துக்கட்ட திட்டமிட்டது அம்பலம் கூலிப்படையினர் 5 பேர் கைது