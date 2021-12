மாவட்ட செய்திகள்

ஓமலூர் அருகே மோட்டார் சைக்கிள் மோதி கணவன்-மனைவி பலி-மகனை ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைத்து சென்ற போது பரிதாபம் + "||" + Husband and wife died in motorcycle collision near Omalur

ஓமலூர் அருகே மோட்டார் சைக்கிள் மோதி கணவன்-மனைவி பலி-மகனை ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைத்து சென்ற போது பரிதாபம்