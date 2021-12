மாவட்ட செய்திகள்

குளச்சலில் குடிநீர் கிணற்றில் மண்ணை கொட்டி மூட முயன்றவர்கள் அதிகாரிகள் வந்ததும் தப்பி ஓடினர். இதுகுறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.