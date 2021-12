மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா ஊரடங்கின் போது ஆன்லைன் வகுப்பில் 30 சதவீத குழந்தைகளே முழுமையாக பங்கேற்றனர் - ஆய்வில் தகவல் + "||" + Only 30 percent of children fully participated in the online class

