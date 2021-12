மாவட்ட செய்திகள்

மின்சார வாகனங்களை வாங்குபவர்களுக்கு கர்நாடக அரசு சார்பில் மானியம் வழங்கப்படுமா? + "||" + Will the subsidy be provided on behalf of the Government of Karnataka

மின்சார வாகனங்களை வாங்குபவர்களுக்கு கர்நாடக அரசு சார்பில் மானியம் வழங்கப்படுமா?