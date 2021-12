மாவட்ட செய்திகள்

சீர்மரபினர் சான்றிதழ் வழங்கக்கோரி கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Require certification from the regulator Demonstration besieging the Collector Office

சீர்மரபினர் சான்றிதழ் வழங்கக்கோரி கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டம்