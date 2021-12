மாவட்ட செய்திகள்

தொழிலாளியை கத்தியால் குத்திய வழக்கில் விவசாயிக்கு 5 ஆண்டு சிறை தேனி கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + In the case of stabbing the worker 5 years imprisonment for farmer Theni Court judgment

தொழிலாளியை கத்தியால் குத்திய வழக்கில் விவசாயிக்கு 5 ஆண்டு சிறை தேனி கோர்ட்டு தீர்ப்பு