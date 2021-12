மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிக்கு அடிப்படை வசதிகள் செய்து கொடுக்க கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + Collector orders to provide basic facilities to the school

பள்ளிக்கு அடிப்படை வசதிகள் செய்து கொடுக்க கலெக்டர் உத்தரவு