மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மாநகராட்சி பகுதிகளுக்கு பொன்னை கூட்டுக்குடிநீர் வினியோகம் தொடங்கியது + "||" + The distribution of the gold partnership began

வேலூர் மாநகராட்சி பகுதிகளுக்கு பொன்னை கூட்டுக்குடிநீர் வினியோகம் தொடங்கியது