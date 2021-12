மாவட்ட செய்திகள்

விபத்தில் காயம் அடைந்த கல்லூரி மாணவர் உள்பட 2 பேர் சாவு + "||" + Two people were killed, including a college student who was injured in the crash

விபத்தில் காயம் அடைந்த கல்லூரி மாணவர் உள்பட 2 பேர் சாவு