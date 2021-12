மாவட்ட செய்திகள்

காலியான 1,450 கால்நடை டாக்டர் பணியிடங்கள் விரைவில் நிரப்பப்படும்: கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அமைச்சர் + "||" + 1,450 vacant veterinarian posts will be filled soon: Minister of Animal Husbandry

காலியான 1,450 கால்நடை டாக்டர் பணியிடங்கள் விரைவில் நிரப்பப்படும்: கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அமைச்சர்