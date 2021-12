மாவட்ட செய்திகள்

ஆரணி ஆற்றில் 1,600 கன அடி உபரிநீர் திறப்பு + "||" + Increase in water level in Pichatur Dam: 1,600 cubic feet of overflow opening in Arani river

ஆரணி ஆற்றில் 1,600 கன அடி உபரிநீர் திறப்பு