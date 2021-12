மாவட்ட செய்திகள்

நஞ்சப்பசத்திரம் கிராமத்தில் வளர்ச்சி பணிகளுக்கு ரூ 2 கோடி ஒதுக்கீடு + "||" + An allocation of Rs 2 crore for development works in Nanjapachathram village

நஞ்சப்பசத்திரம் கிராமத்தில் வளர்ச்சி பணிகளுக்கு ரூ 2 கோடி ஒதுக்கீடு