மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு சம்பவம் தொடர்பாக 3 போலீஸ் சூப்பிரண்டுகளிடம் ஒரு நபர் ஆணையம் விசாரணை + "||" + To 3 police superintendents in connection with the Thoothukudi shooting incident One person commission investigation

தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு சம்பவம் தொடர்பாக 3 போலீஸ் சூப்பிரண்டுகளிடம் ஒரு நபர் ஆணையம் விசாரணை