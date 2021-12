மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூரில் தொழிலாளி தவறவிட்ட பணப்பையை போலீசில் ஒப்படைத்த 2 பேருக்கு பாராட்டு + "||" + Congratulations to 2 people who handed over the lost wallet of a worker in Thiruchendur to the police

திருச்செந்தூரில் தொழிலாளி தவறவிட்ட பணப்பையை போலீசில் ஒப்படைத்த 2 பேருக்கு பாராட்டு