மாவட்ட செய்திகள்

சாத்தான்குளம் அருகே வேனில் பதுக்கி இருந்த ரேஷன் அரிசி மூட்டைகள் பறிமுதல் + "||" + Seizure of ration rice bundles stored in a van near Sathankulam

சாத்தான்குளம் அருகே வேனில் பதுக்கி இருந்த ரேஷன் அரிசி மூட்டைகள் பறிமுதல்