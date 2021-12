மாவட்ட செய்திகள்

விளாத்திகுளம் கல்லூரியில் மலர்பூங்கா அமைக்கும் பணி தொடக்கம் + "||" + Commencement of work on setting up a flower garden at Vilathikulam College

