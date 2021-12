மாவட்ட செய்திகள்

ஹெலிகாப்டர் விபத்து நடந்த இடத்தில் ராணுவத்தினர் சிறப்பு பூஜை + "||" + Special prayers by the military at the scene of the helicopter crash

ஹெலிகாப்டர் விபத்து நடந்த இடத்தில் ராணுவத்தினர் சிறப்பு பூஜை