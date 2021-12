மாவட்ட செய்திகள்

சின்னசேலம் அருகே பட்டப்பகலில்மின் ஊழியர் வீட்டில் ரூ 2 லட்சம் நகை பணம் கொள்ளை + "||" + In the afternoon near Chinnasalem Rs 2 lakh jewelery robbery at electrical employees house

சின்னசேலம் அருகே பட்டப்பகலில்மின் ஊழியர் வீட்டில் ரூ 2 லட்சம் நகை பணம் கொள்ளை