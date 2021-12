மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சாவூரில் இருந்து பொள்ளாச்சிக்குரெயிலில் 900 டன் நெல் மூட்டைகள் வந்தன + "||" + From Thanjavur to Pollachi 900 tons of paddy bundles arrived on the train

தஞ்சாவூரில் இருந்து பொள்ளாச்சிக்குரெயிலில் 900 டன் நெல் மூட்டைகள் வந்தன