மாவட்ட செய்திகள்

ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்தவர் விரைவில் இலங்கையில் இருந்து தமிழக சிறைக்கு மாற்றம் + "||" + A native of Ramanathapuram was soon transferred from Sri Lanka to the Tamil Nadu Jail

ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்தவர் விரைவில் இலங்கையில் இருந்து தமிழக சிறைக்கு மாற்றம்