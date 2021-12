மாவட்ட செய்திகள்

கம்பம்மெட்டு சோதனை சாவடியில் பறவை காய்ச்சல் தடுப்பு முகாம் வாகனங்களுக்கு கிருமிநாசினி தெளிக்கப்படுகிறது + "||" + At the Kambammettu check post Bird flu prevention camp Vehicles are sprayed with disinfectant

