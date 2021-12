மாவட்ட செய்திகள்

பலியான 3 மாணவர்களின் உடல்களை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் போராட்டம் Relatives protest by refusing to buy the bodies of 3 students who were killed in school building golapsed at nellai

