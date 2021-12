மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் ஆக்சிஜன் உற்பத்தியை தொடர போராடியவர்கள் மீதான வழக்கு ரத்து + "||" + Case dismissed against those who struggled to continue oxygen production at the Sterlite plant

ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் ஆக்சிஜன் உற்பத்தியை தொடர போராடியவர்கள் மீதான வழக்கு ரத்து