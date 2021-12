மாவட்ட செய்திகள்

ரெயில்வே சுரங்கப்பாதை அமைக்க கடைகளை அகற்ற வந்த பொக்லைன் எந்திரம் முன் படுத்து வியாபாரிகள் மறியல் + "||" + Merchants protest in front of Bokline machine that came to remove shops to set up railway tunnel

ரெயில்வே சுரங்கப்பாதை அமைக்க கடைகளை அகற்ற வந்த பொக்லைன் எந்திரம் முன் படுத்து வியாபாரிகள் மறியல்