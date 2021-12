மாவட்ட செய்திகள்

உலகத் தமிழ் பண்பாட்டு மையம் சார்பில்தமிழறிஞர்கள், எழுத்தாளர்களுக்கு விருது + "||" + On behalf of the World Tamil Cultural Center Award for Tamil scholars and writers

உலகத் தமிழ் பண்பாட்டு மையம் சார்பில்தமிழறிஞர்கள், எழுத்தாளர்களுக்கு விருது