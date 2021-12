மாவட்ட செய்திகள்

கண்ணமங்கலம் அருகே பூனை பிடிப்பதாகக்கூறி நகை திருடிய 2 பெண்கள் உள்பட 5 பேருக்கு தலா ஒரு ஆண்டு ஜெயில் + "||" + One year in jail for 5 people including 2 women

கண்ணமங்கலம் அருகே பூனை பிடிப்பதாகக்கூறி நகை திருடிய 2 பெண்கள் உள்பட 5 பேருக்கு தலா ஒரு ஆண்டு ஜெயில்