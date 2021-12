மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாநகராட்சியில் பொதுமக்களின் கோரிக்கைகளை கேட்க ஒரு வார சிறப்பு முகாம் இன்று தொடங்குகிறது + "||" + A week long special camp to hear the demands of the public begins today in the Thoothukudi Corporation

தூத்துக்குடி மாநகராட்சியில் பொதுமக்களின் கோரிக்கைகளை கேட்க ஒரு வார சிறப்பு முகாம் இன்று தொடங்குகிறது