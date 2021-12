மாவட்ட செய்திகள்

பூண்டி ஏரியில் இருந்து திறப்பு: 10 டி.எம்.சி. உபரிநீர் வீணாக கடலில் சேர்ந்தது + "||" + Opening from Poondi Lake: 10 TMC. The floodwaters joined the sea in vain

பூண்டி ஏரியில் இருந்து திறப்பு: 10 டி.எம்.சி. உபரிநீர் வீணாக கடலில் சேர்ந்தது