மாவட்ட செய்திகள்

சுவர் இடிந்து 3 மாணவர்கள் பலி; உதவி கலெக்டர் தலைமையில் விசாரணை குழு அமைப்பு + "||" + Wall collapse kills 3 students; Organization of the Inquiry Committee headed by the Assistant Collector

சுவர் இடிந்து 3 மாணவர்கள் பலி; உதவி கலெக்டர் தலைமையில் விசாரணை குழு அமைப்பு