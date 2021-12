மாவட்ட செய்திகள்

பெலகாவிக்கு பேரணியாக சென்று சுவர்ண சவுதா இன்று முற்றுகை - கன்னட அமைப்புகள் அறிவிப்பு + "||" + Rally to Belgaum and besiege the Golden South today

பெலகாவிக்கு பேரணியாக சென்று சுவர்ண சவுதா இன்று முற்றுகை - கன்னட அமைப்புகள் அறிவிப்பு