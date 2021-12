மாவட்ட செய்திகள்

வாலிபருக்கு ரூ.39 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் + "||" + 39 lakh compensation should be given to the teenager

வாலிபருக்கு ரூ.39 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்