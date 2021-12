மாவட்ட செய்திகள்

காட்பாடியில் ரூ.20 கோடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பல்நோக்கு விளையாட்டு மைதானத்தை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர வேண்டும்.விளையாட்டு வீரர்கள் கலெக்டரிடம்கோரிக்கை மனு

The multipurpose playground should be brought into use

