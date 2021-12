மாவட்ட செய்திகள்

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் தடுப்பூசி செலுத்துவதில் தொடர்ந்து கடைசி இடத்திலேயே இருந்து வருகிறது. கலெக்டர் பாஸ்கர பாண்டியன் வேதனை + "||" + Vaccination continues to be the last resort

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் தடுப்பூசி செலுத்துவதில் தொடர்ந்து கடைசி இடத்திலேயே இருந்து வருகிறது. கலெக்டர் பாஸ்கர பாண்டியன் வேதனை