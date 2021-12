மாவட்ட செய்திகள்

பாச்சலூரில் தீயில் கருகி பள்ளி மாணவி இறந்த வழக்கை சி.பி.ஐ.க்கு மாற்ற வேண்டும்; கலெக்டரிடம் கோரிக்கை + "||" + The case of the school student who died in the fire should be transferred to the CBI

பாச்சலூரில் தீயில் கருகி பள்ளி மாணவி இறந்த வழக்கை சி.பி.ஐ.க்கு மாற்ற வேண்டும்; கலெக்டரிடம் கோரிக்கை