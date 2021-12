மாவட்ட செய்திகள்

பெலகாவி சுவர்ண சவுதாவை முற்றுகையிட முயன்ற கன்னட அமைப்பினர் கைது + "||" + Kannada activists arrested for trying to blockade Belgaum Suvarna Sauda

பெலகாவி சுவர்ண சவுதாவை முற்றுகையிட முயன்ற கன்னட அமைப்பினர் கைது