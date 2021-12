மாவட்ட செய்திகள்

காதல் திருமணம் செய்து கொண்டதால் மகளின் தாலியை அறுத்து எறிந்து தரதரவென இழுத்து சென்ற விவசாயி + "||" + The farmer who cut off his daughter thali and dragged her away

காதல் திருமணம் செய்து கொண்டதால் மகளின் தாலியை அறுத்து எறிந்து தரதரவென இழுத்து சென்ற விவசாயி