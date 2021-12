மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில், பொது இடங்களில் புத்தாண்டு கொண்டாட தடை + "||" + In Karnataka it is forbidden to celebrate the New Year in public places

கர்நாடகத்தில், பொது இடங்களில் புத்தாண்டு கொண்டாட தடை