மாவட்ட செய்திகள்

கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே அனுமதியின்றி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட 110 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Collector Office Prosecution of 110 people for protesting without permission

கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே அனுமதியின்றி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட 110 பேர் மீது வழக்கு