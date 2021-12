மாவட்ட செய்திகள்

பிஏபி வாய்க்கால் மூலம் கோதவாடி குளம் நிரம்பியது + "||" + The Gothawadi pond was filled by the canal

பிஏபி வாய்க்கால் மூலம் கோதவாடி குளம் நிரம்பியது