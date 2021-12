மாவட்ட செய்திகள்

மஞ்சப்புத்தூரில் 10 ஏக்கர் கரும்பு எரிந்து நாசம் + "||" + In Manjaputhur 10 acres of sugarcane destroyed by fire

மஞ்சப்புத்தூரில் 10 ஏக்கர் கரும்பு எரிந்து நாசம்