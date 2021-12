மாவட்ட செய்திகள்

இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோவில்களில் குடமுழுக்கு + "||" + Kudamulku in temples under the control of the Hindu Temple Department

இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோவில்களில் குடமுழுக்கு