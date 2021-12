மாவட்ட செய்திகள்

‘தி.மு.க. ஆட்சியில் முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை’ + "||" + D.M.K. Ex-ministers in power have no security

‘தி.மு.க. ஆட்சியில் முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை’