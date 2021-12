கற்பழிப்பு வழக்கில் கைதான மகனை விடுவிக்க போலி பிறப்பு சான்றிதழை கோர்ட்டில் சமர்ப்பித்தவர் கைது

மாவட்ட செய்திகள்

கற்பழிப்பு வழக்கில் கைதான மகனை விடுவிக்க போலி பிறப்பு சான்றிதழை கோர்ட்டில் சமர்ப்பித்தவர் கைது + "||" + The person who submitted the fake birth certificate to the court has been arrested

கற்பழிப்பு வழக்கில் கைதான மகனை விடுவிக்க போலி பிறப்பு சான்றிதழை கோர்ட்டில் சமர்ப்பித்தவர் கைது