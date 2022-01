மாவட்ட செய்திகள்

பொங்கல் பரிசு பொருட்கள் ரேஷன் கடைகளுக்குஅனுப்பும் பணி தொடங்கியது + "||" + Pongal gift items for ration shops The sending process has begun

பொங்கல் பரிசு பொருட்கள் ரேஷன் கடைகளுக்குஅனுப்பும் பணி தொடங்கியது