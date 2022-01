மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பள்ளிகளுக்கு பாடப்புத்தகங்களை சொந்த செலவில் எடுத்து செல்ல நிர்பந்தம் + "||" + Government schools are required to carry textbooks at their own expense

அரசு பள்ளிகளுக்கு பாடப்புத்தகங்களை சொந்த செலவில் எடுத்து செல்ல நிர்பந்தம்