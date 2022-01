மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை பெருமாள்புரத்தில்விநாயகர் சிலை அகற்றம்இந்து முன்னணியினர் முற்றுகை போராட்டம் + "||" + Removal of Ganesha statue The siege struggle of the Hindu front

நெல்லை பெருமாள்புரத்தில்விநாயகர் சிலை அகற்றம்இந்து முன்னணியினர் முற்றுகை போராட்டம்