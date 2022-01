மாவட்ட செய்திகள்

கடந்த ஆண்டு மது அருந்திக்கொண்டு வாகனம் ஓட்டி விபத்து ஏற்படுத்திய 2238 பேரின் ஓட்டுனர் உரிமம் ரத்து கள்ளக்குறிச்சி போலீஸ் சூப்பிரண்டு செல்வகுமார் தகவல் + "||" + Last year 2238 driving licenses revoked for driving under the influence of alcohol Kallakurichi Police Superintendent Selvakumar informed

கடந்த ஆண்டு மது அருந்திக்கொண்டு வாகனம் ஓட்டி விபத்து ஏற்படுத்திய 2238 பேரின் ஓட்டுனர் உரிமம் ரத்து கள்ளக்குறிச்சி போலீஸ் சூப்பிரண்டு செல்வகுமார் தகவல்