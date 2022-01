மாவட்ட செய்திகள்

வாங்கிய உணவுக்கு பணம் கேட்டதால் ஓட்டல் உரிமையாளர் உள்பட 3 பேர் மீது தாக்குதல் + "||" + Attack on 3 people including hotel owner for asking for money for purchased food

வாங்கிய உணவுக்கு பணம் கேட்டதால் ஓட்டல் உரிமையாளர் உள்பட 3 பேர் மீது தாக்குதல்